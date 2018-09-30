Переводчик рассказала о сходстве и различиях между русскими и немцами

БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. Между русским и немецким народами не так много различий, хотя менталитет разный, но это не играет большой роли для взаимопонимания, рассказала в интервью РИА Новости профессиональный переводчик-синхронист Бэрбель Саксе.

Ежегодно 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика (International Translation Day). Бэрбель Саксе более 30 лет занимается переводами с русского и английского языков. Она окончила в 1983 году Московский государственный лингвистический университет (ранее — Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза), в настоящее время работает исполнительным директором в бюро переводов ASK@CO в Берлине, сотрудничает с ведущими организациями Германии, развивающими отношения с Россией — Германо-российский форум, Петербургский диалог, Потсдамские встречи, Восточный комитет немецкой экономики.

"Мне кажется, что без политического диалога гражданскому обществу сложно работать. Я участвовала в закрытии российско-германского "перекрестного года" регионально-муниципальных партнерств (14 сентября в Берлине — ред.), там много говорилось о необходимости обеспечить возможность для поездок, встреч людей. Визовые вопросы — это политическая задача, но, кажется, в Берлине сейчас нет большого интереса в ее решении. Между тем, достаточно знать историю наших двух стран для того, чтобы понять, что друг без друга нам не обойтись. У нас похожие менталитеты, хотя, конечно, есть различия: немцы любят спокойно планировать события, а русские, как говорится в пословице, "долго запрягают, да быстро едут". Но мне кажется, для взаимопонимания между народами и для работы переводчика это не играет весомой роли", — считает госпожа Саксе.

Мечтала стать ветеринаром



Интерес к русскому языку возник у Саксе в детстве — ее отец, офицер Народной армии ГДР, был направлен вместе с семьей на учебу в СССР, в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского.

"Так наша семья впервые попала в Москву, мы учились с сестрой в обычной советской школе. Это были очень счастливые годы. Потом мы вернулись в ГДР, и после гимназии мне предложили уехать на учебу за рубеж, то есть в одну из стран социалистического лагеря. Я сказала, что хочу учиться в СССР. Хотя переводчиком мне тогда быть не очень хотелось – как многие девочки, я мечтала стать ветеринарным врачом", — смеется переводчица.

Годы учебы



Однако первый год в Инязе стал для молодой немки очень сложным — она скучала по семье и друзьям. Впрочем, скоро у Бэрбель Саксе появились новые захватывающие хобби.

"Сначала было очень сложно. Мы приехали в 1978 году, нам предоставили общежитие – древнее здание в районе Лубянки, там даже розеток на 220 Вольт не было, только на 127. Но позже все как-то наладилось. Нас было пять студенток из ГДР, мы дружили. Оказалось, что СССР – огромная и очень красивая страна, по которой невероятно интересно путешествовать. Хотя официально нам не разрешалось покидать Москву, мы быстро сдружились с другими студентами и объехали почти весь Советский Союз. Я была в Вильнюсе, Риге, Ташкенте, Алматы. А еще у нас были прекрасные преподаватели, отличные условия для занятий", — рассказала она.

Возвращение в ГДР

По возвращении в ГДР Бэрбель Саксе, как и другие молодые специалисты в социалистическом государстве, должна была три года работать по распределению. Но к ее большому разочарованию, ей было предоставлено место, где ее знания русского языка были не востребованы.

"Я была распределена в отдел технического английского языка "Интертекст" (служба иностранных языков в ГДР при аппарате СЕПГ – ред.). Я решила, что это абсурд – прожить десять лет в СССР, чтобы потом заниматься письменным техническим переводом с английского. Я хотела заниматься переводом с русского языка. Мне удалось найти место в отделе переводов ВВС Народной армии ГДР", — рассказала госпожа Саксе.

К счастью, подобное "самоуправство" не имело для нее никаких последствий. На новой работе она занималась переводами инструкций для военной техники, а также устными переводами — в ходе разного рода обменов, на товарищеских футбольных матчах и так далее.

После объединения

После объединения Германии отдел переводов, где работала Саксе, не был сразу расформирован. По словам переводчицы, она и ее коллеги продолжали еще полгода ходить на работу, "читали там газеты, разговаривали".

"Потом я успешно подтвердила свой диплом и начала работать в центре по вопросам верификации бундесвера. Это стало для меня хорошей школой. Мы занимались Венским документом (Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности — ред.), вопросами разоружения и формирования мер доверия, open skies. Потом я перешла в Минобороны ФРГ, много работала с российскими делегациями. Я ощущала в те годы значительный позитивный интерес с обеих сторон к подобным контактам. Все были высоко мотивированы продвигаться вперед в вопросах разоружения, укрепления доверия", — рассказывает она.

Отвечая на вопрос РИА Новости, почему же этот прекрасный потенциал доверия не был полностью реализован, госпожа Саксе заявила, подчеркнув, что это ее личная точка зрения, что "Запад хотел слишком многого от России и требовал слишком быстрых изменений".

"Было дано много обещаний, которые не были выполнены, например, о нераспространении НАТО. Наверное, мы были слишком уверены в правильности своего демократического пути на волне успеха бархатных революций в Европе, в возможность экспорта демократии. Но интересы такой большой страны, как Россия, должны быть приняты во внимание. Россия – наш сосед, естественная часть Европы, нет смысла пытаться ее игнорировать. Нам нужен русский газ, нефть. Есть много вещей, которые определяют нашу общую судьбу", — говорит Саксе.