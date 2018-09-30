Люди, объединяющие мир: переводчики отмечают профессиональный праздник

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный День переводчика, учрежденный около 30 лет назад, а в прошлом году признанный праздником в рамках ООН, отмечается 30 сентября. В преддверии этого дня корреспондент РИА Новости поговорила о непростых рабочих буднях и некоторых "трудностях перевода" с Надеждой Королевой — профессиональным переводчиком-международником с огромным опытом работы на встречах мировых лидеров и редакторской деятельности в СМИ США.

Королева — профессиональный переводчик-международник, сертифицированный Американской ассоциацией переводчиков. В 1992 году она также сдала экзамен на знание языка в профильном подразделении Государственного департамента США. Сейчас у нее собственный бизнес в Вашингтоне, ее переводы документов признаются российским консульством в США. Благодаря ей, например, можно воплотить в жизнь мечту поступить в американский вуз: один из ее многочисленных профилей — перевод российских дипломов на английский для эвалюации. И хотя на ее визитной карточке красуется скромное "Надя Королева", мало кому из миллиардов людей на планете посчастливилось встретиться и поработать со столькими выдающимися мировыми лидерами, как ей.

За свой двадцатилетний опыт преподавания иностранных языков, например, в одном из самых высоко котируемых вузов России — МГИМО, и более чем сорокалетний опыт работы переводчиком-международником у Королевой накопилось немало забавных историй, однако делиться ими с широкой публикой не позволяет профессиональная этика. Такая работа — процесс в какой-то степени сакральный, считает она, поэтому и рассказала РИА Новости про этот период своей деятельности не слишком много.

"За время моей карьеры переводчика-международника мне посчастливилось работать со многими американскими, британскими и российскими чиновниками самого высокого ранга", — отмечает Королева.

Например, в ее послужном списке перевод на английский послания к гражданам России Владимира Путина, сотрудничество с действующими на тот момент президентами США Джорджем Бушем, Биллом Клинтоном и госсекретарем Хиллари Клинтон, президентом Мексики Винсенте Фоксом, британским премьер-министром Маргарет Тэтчер, принцем Чарльзом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими.

По признанию Королевой, самые неизгладимые и яркие впечатления оставила у нее работа с Тэтчер. Но подробностей она раскрывать не стала, ограничившись лишь тем, что "это было прекрасно".

Богатый опыт уже художественного перевода Королева получила, сотрудничая с National Geographic. Там она на многих примерах научных статей и публицистики, которые переводились с английского на русский, увидела, что этот труд подразумевает внимательность, кропотливость и постоянный профессиональный рост. Ведь даже люди, которые перевели множество научных статей, могут делать досадные и смешные ошибки. Ловить так называемых "мух" как раз и призван редактор-переводчик.

И речь, конечно, не идет о непрофессионализме автора, который допускает такие ляпы: нередко мозгу сложно переключиться с одного языка на другой. И появляется, например, перевод крылатого выражения coach potato (дословно "диванный картофель" — ред.) на "диванного овоща". В редакции Королевой это уже старый добрый русский "лежебока". Или переводчик научной статьи про поведение лис написал, что "они используют для общения выражения морды". В отредактированном материале это было уже, что "лисы общаются между собой при помощи мимики".

В неотредактированном варианте статьи журналист в ходе интервью задавался вопросом: "Хочу спросить вас насчет проповеди. Вам на длину никто не жаловался?". После работы редактора переводчика вопрос звучит более конкретно: "Вам никто не жаловался на то, что проповедь слишком длинная?".

Иногда переводчик может "зарапортоваться" и дать нехарактерные определения объекту в статье, например, кошкам. Так выясняется, что "социализация кошачьего общества недооценена" (в окончательной редакции — "общительность кошек недооценена"). Многие "кошатники", возможно, и согласились бы с автором, "что кошки слишком громкие в общении со своими владельцами", но все-таки свет увидел другой перевод: "Домашние кошки активно используют звуки в общении со своими хозяевами".

Вывод о том, что в переводе важно каждое слово, можно сделать, в частности, на примере того, что "они (виды животных) теряют естественную среду обитания из-за бешеного (заменено на "стремительного" — ред.) роста африканского населения".

Работа переводчика сложная ответственная и интересная. Это те самые люди, которые наводят мосты и останавливают войны, исполняя непростую задачу — передавать мысли каждого собеседника четко и корректно. Они помогают нам преодолеть языковой барьер, из-за которого, согласно Библии, и разделилось человечество. Международный день переводчика, 30 сентября — тот самый день, когда можно поздравить людей, объединяющих мир. Девиз праздника в этом году: "Содействие развитию культурного наследия в эпоху перемен".