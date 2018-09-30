В Москве и Подмосковье прошли первые заморозки

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы в московском регионе в ночь с субботы на воскресенье, температура воздуха в столице опускалась до минус 0,4 градуса, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве минувшей ночью состоялись первые заморозки, которые, согласно многолетним наблюдениям, приходятся на 30 сентября, так что в этом году они наступили в положенный климатический срок", — сказал Тишковец агентству в воскресенье.

По данным центра погоды, в столице минимальная температура составила минус 0,4 градуса, в области холоднее всего было в Черустях, где температура воздуха опустилась до минус 3,5 градуса.

Специалист "Фобос" уточнил, что предстоящей ночью повторения заморозков не ожидается.

"Заморозков не будет. Следующей ночью температура воздуха в Москве будет не ниже плюс 3 — плюс 5 градусов, по области — от плюс 1 до плюс 6 градусов", — уточнил он.