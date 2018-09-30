День тигра во Владивостоке отметят карнавалом и концертом группы "Чайф"

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Жители Приморья в последнее воскресенье сентября отметят День тигра красочным карнавальным шествием и концертом групп "Несчастный случай" и "Чайф".
Участники пройдут до центральной площади, где можно будет узнать все об амурском тигре и работе по его сохранению. В 13.00 (06.00 мск) на главной сцене праздника состоится церемония вручения техники и передачи объектов, созданных Центром "Амурский тигр" при поддержке спонсоров. Приморскому краю передадут здание медицинского учреждения в поселке Красный Яр, национальному парку "Бикин" – два служебных дома, Лазовскому заповеднику – два служебных дома, пять туристических домов, кордон и лекционно-демонстрационный зал. Охотхозяйство "Бархат", службы лесного и охотничьего надзора Приморского края получат новые автомобили.
В воскресенье откроется международная площадка по обмену фотографиями "Фотосушка", где участники могут повесить свои работы "сушиться" на веревки с помощью прищепок, а в обмен забрать любые другие. Организаторы проекта проведут конкурс на лучшую "атмосферную" фотографию о прошедшем лете.
Завершится "День тигра" концертом групп "Несчастный случай" и "Чайф", музыканты выйдут на главную сцену площади в 19.00 (12.00 мск).