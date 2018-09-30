— Почему моста нет? Все такие умные. — Глава Тимошинского сельского поселения Николай Сучилов растягивает гласные в последнем слове. — Все. Все спрашивают, почему мы не построим мост.



Небольшой катер тянет паром через Унжу, дождей летом почти не было, поэтому река неглубокая и узкая.

— Унжа весной разливается очень сильно и всегда по-разному. Почти под стены монастыря подходит. И как тут построить мост?