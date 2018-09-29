"Алроса" передала Ту-154 "Ижма" в новосибирский музей истории авиации

ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Алроса" передала в новосибирский музей истории авиации самолет Ту-154, совершивший в 2010 году вынужденную посадку в аэропорту "Ижма", сообщает пресс-служба авиакомпании.

Борт авиакомпании "Алроса" 7 сентября 2010 года произвел вынужденную посадку в аэропорту "Ижма". Он летел из аэропорта "Полярный" (Якутия) в московский "Домодедово". По данным Росавиации, в полете на высоте 10,6 тысячи метров у Ту-154М отказала радиосвязь и навигационное оборудование, а также системы электропитания. Экипаж решил произвести вынужденную посадку в аэропорту Ижмы, взлетно-посадочная полоса которого не приспособлена для эксплуатации тяжелых воздушных судов типа Ту-154.

Заход на посадку осуществлялся на повышенной скорости из-за того, что из-за отказа электроприводов не удалось выпустить закрылки и предкрылки. Самолет приземлился с третьей попытки. После приземления и пробега по взлетной полосе самолет выкатился за ее пределы на 200 метров. Никто из находившихся на борту самолета 81 человека (9 членов экипажа и 72 пассажира) не пострадал.

"На сегодняшний день "Алроса" — единственный в России коммерческий эксплуатант самолетов Ту-154. Легендарная "Ижма", к сожалению, завершила срок своей службы — сегодня заканчивается сертификат летной годности. Поскольку продление сертификата экономически неэффективно, мы решили сделать благое дело и передать самолет музею авиации в Новосибирске. При этом стоит отметить, что завершающий полет — это настоящий пассажирский рейс. Несколько десятков человек сегодня были на борту самолета", — цитирует пресс-служба слова заместителя гендиректора авиакомпании Сергея Закржевского.

© РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Посетители осматривают самолет Ту-154М "Ижма" в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Самолет, совершивший в 2010 году посадку в заброшенном аэропору Ижмы, выполнил последний полёт и передается в Музей истории авиации аэропорта "Толмачёво". © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Посетители осматривают самолет Ту-154М "Ижма" в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Самолет, совершивший в 2010 году посадку в заброшенном аэропору Ижмы, выполнил последний полёт и передается в Музей истории авиации аэропорта "Толмачёво".

Самолет Ту-154М "Ижма" был построен в 1990 году, в эксплуатации находился с 1999 года, налетав почти 24 тысячи часов. За последние пять лет на борту самолета было перевезено более 138 тысяч пассажиров и почти 930 тонн различных грузов.

Авиакомпания "Алроса" давно и плодотворно сотрудничает с аэропортом "Толмачево". "Считаю, что передача данного авиалайнера в музей — это достойное продолжение жизни техники, столь важной и полезной для северных территорий нашей страны", — сказал генеральный директор АО "Толмачево" Евгений Янкилевич, слова которого приводит пресс-служба.