Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Погода с прояснениями и без осадков прогнозируется в Москве в субботу, максимальная температура воздуха составит плюс 11 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"На погоду столичного региона сегодня начнёт оказывать гребень антициклона. Надвигаясь с запада, он будет постепенно рассеивать облака и до минимума понизит вероятность дождей. В такой ситуации в Москве и по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков", — сообщили в центре погоды в субботу.

По данным центра, максимальная температура воздуха в столице составит плюс 9 — плюс 11 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 7 — плюс 12 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет расти, и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.