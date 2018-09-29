Путин поприветствовал участников фестиваля "День тигра" во Владивостоке

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного фестиваля "День тигра" во Владивостоке отметил результаты работы защитников дикой природы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Международный фестиваль "День тигра" проходит в столице Приморского края 29 и 30 сентября.

"Ваш традиционный форум объединяет в столице Приморского края людей самых разных возрастов, профессий, увлечений – всех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и очень важному делу – сбережению нашего богатого природного наследия. В том числе – популяции амурского тигра, который еще недавно находился на грани исчезновения. Отрадно, что в последнее время удалось добиться ощутимых результатов", — говорится в тексте телеграммы.

Кроме того, президент отметил важную роль деятельности "Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра", которому в нынешнем году исполняется пять лет. Российский лидер подчеркнул, что в тесном взаимодействии со специалистами, учеными-биологами, краеведами, добровольцами и другими защитниками дикой природы работники Центра реализуют различные значимые проекты.

"Многое делается для развития национальных парков и заповедников, создаются безопасные, комфортные условия для проживания амурского тигра. Такая плодотворная работа заслуживает искреннего признания и поддержки", — добавил Путин.