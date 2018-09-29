В Москве перекроют ряд набережных из-за эстафеты огня Универсиады-2019

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ряд набережных в центре и на юго-западе Москвы будут временно закрыты для движения автотранспорта в субботу, 29 сентября, из-за проведения Московского регионального этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Так, отмечается, что с 16.00 до 19.00 субботы будут полностью перекрыты Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные.

Помимо этого, с 12.00 до 19.00 29 сентября автомобилисты не смогут проехать по Москворецкой улице.