МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Казани бывший спецназовец жестоко избил подростка с аутизмом. Школьник заблудился по пути из лицея и обратился за помощью к прохожему. Но тот, вместо того чтобы проводить ведущего себя странно парня домой или хотя бы позвонить его родителям, начал избивать. Причем ногами. У подозреваемого своя версия событий: он утверждает, что защищался от буйного школьника, который набросился, угрожал убить и плюнул в его сторону.

Кулаки вместо помощи

Инцидент произошел 19 сентября неподалеку от станции метро "Яшьлек". Семнадцатилетний Владимир Сидоров (имя несовершеннолетнего публикуется с согласия его родителей) возвращался из лицея. Для молодого человека это была вторая самостоятельная поездка на метро. До этого в подземке его всегда сопровождала мама — Ольга.

"На незнакомой местности Вовке ориентироваться очень сложно, — объясняет отец пострадавшего Александр Сидоров. — Мы сильно радовались, когда смогли дать сыну возможность самостоятельно ходить на тренировки в бассейн. До этого неделю с ним вместе изучали маршрут, потом еще несколько дней шли поодаль, следили, как он справляется".

После первых самостоятельных походов в бассейн подросток попросил отпускать его и в школу. Родители согласились. Правда, до метро его доводила учительница, а на платформе у дома встречала мама.

"Чтобы все понимали: для людей с аутизмом очень важно соблюдать привычный алгоритм действий. Например, Вова не позволит мне завести машину, пока не убедится, что все пристегнуты. Если что-то идет не по сценарию, он теряется, начинает паниковать. В тот день в школу он доехал хорошо, а когда возвращался, пропустил свою станцию", — рассказывает Сидоров-старший.

© МВД России Подозреваемый в нанесении телесных повреждений 17-летнему юноше в Казани © МВД России Подозреваемый в нанесении телесных повреждений 17-летнему юноше в Казани

Парень вышел на улицу и начал звонить маме. При этом объяснить, где находится, не мог. Тогда Ольга посоветовала сыну найти полицейского и протянуть ему трубку. Но, видимо, людей в погонах рядом не было. И подросток обратился к проходившему мимо 34-летнему Рустему Газизуллину.

"У Вовы очень плохо развита речь, говорит он односложными фразами. А в стрессовой ситуации и вовсе начинает повторять последнюю услышанную фразу. Думаю, мама ему сказала: "Дай трубку полицейскому". Он же подошел к этому Газизуллину, протянул телефон и начал повторять "дай трубку", "дай трубку", — предполагает отец подростка.

Что произошло дальше, можно восстановить по кадрам с камеры наблюдения, установленной в салоне оптики. Сперва Вова переминается с ноги на ногу у входа в магазин и говорит по телефону. Мимо проходит мужчина спортивного телосложения с маленьким сыном. Буквально через секунду "спортсмен" накидывается на подростка. В ролике видно, как он наносит ребенку-инвалиду как минимум два удара ногой. Но, скорее всего, были и другие.

"В больнице Вовка не давал врачам дотронуться до живота. Очевидцы говорят, что первый удар этот мужик нанес сыну в грудь, он даже в витрину отлетел, — описывает подробности отец. — Если бы не сотрудницы салона, которые открыли дверь и втащили мальчика в помещение, боюсь представить, что бы этот мужик сделал с нашим сыном".

Причем мимо проходило много людей, но ни один за подростка не вступился. Впрочем, это не удивляет — удары Рустем наносил яростно, связываться с таким никто не будет.

"Набросился, плюнул"

Скорую вызвали спасшие подростка сотрудницы магазина. Они же позвонили матери. В больнице у мальчика диагностировали перелом одной из лицевых костей со смещением, под глазом у подростка огромный фингал. О причинах избиения Вова ничего сообщить не может. Он лишь повторяет: "Дядя бил, было больно, шла кровь".

© МВД России Подозреваемый в нанесении телесных повреждений 17-летнему юноше в Казани © МВД России Подозреваемый в нанесении телесных повреждений 17-летнему юноше в Казани

Сорокатрехлетний Рустем Газизуллин с места происшествия скрылся, хотя сотрудницы салона оптики пытались его остановить. "Они кричали: "Мужчина, зачем вы это сделали, подождите", но тот просто ушел, взяв за руку своего сына", — говорит Александр Сидоров.

Двадцать седьмого сентября, спустя восемь дней после инцидента, Газизуллина задержали, а на следующий день арестовали. Виновным он себя не считает и уверяет, что подросток-инвалид сам набросился на него.

"Он на меня налетел, когда я шел со своим ребенком, сказал "убью", плюнул…" — цитируют подозреваемого местные СМИ.

Отец называет это полным бредом.

"Во-первых, Вова никогда не проявляет агрессию: может вести себя странно, но не агрессивно. Кроме того, за те полторы секунды, что его нет на камере, он просто не успел бы произнести угрожающую фразу, плюнуть и накинуться на кого-бы то ни было. Он все делает очень медленно, в том числе говорит. Если этому Газизуллину удалось "расшевелить" нашего сына, — а это за 17 лет не смогли сделать лучшие врачи, — я ему премию выпишу".

В лицее, где учится Сидоров, РИА Новости подтвердили, что мальчик ни разу не вел себя агрессивно. "Очень спокойный, послушный ребенок, занимается плаванием", — такую характеристику дала директор учебного заведения.

Подозреваемый утверждает: он не разглядел, что перед ним стоит ребенок. Это странно: на кадрах с камеры наблюдения хорошо видно, что подросток по комплекции по крайней мере в полтора раза худее своего обидчика.

После того как Газизуллина задержали, в прессу просочилась информация, что он — бывший спецназовец. На суде он не стал это отрицать, пояснил, что "работал в спецслужбах".

По неофициальной информации источника РИА Новости, до 2008 года Газизуллин служил в 26-м отряде спецназа "Барс", но его попросили уволиться из-за взрывного характера.

"Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), продолжается", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.