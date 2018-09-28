Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не поддерживает выделение представительских расходов депутатам ГД.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя заявила радиостанции "Говорит Москва", что ей не хватает 380 тысяч рублей, которые она получает в качестве зарплаты. Политик пояснила, что "так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего".

Зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов ("Единая Россия") ранее заявил РИА Новости, что парламентарии обсудят вопрос оплаты представительских расходов депутатам Госдумы, когда речь идет о помощи избирателям. Парламентарий подчеркнул, что должно быть предложение по реализации данного вопроса, например, законопроект, который может быть принят после проведения консультаций с правительством РФ и поиска консенсуса по данному вопросу.

"Что касается создания специальных фондов или выделения представительских средств, то хочу обратить внимание, что в Государственной думе есть депутаты, избранные по одномандатным округам, есть те, кто избраны по партийным спискам от большого количества регионов. Надо понимать, что, во-первых, такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата ГД, потому что для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относятся к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур. Во-вторых, рассматривая такие предложения и под таким углом, важно понимать, что существует опасность коррупции и использования этих средств не по назначению. Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства", — заявил Володин журналистам.

По его словам, главная задача депутата — находить системные решения проблем избирателей: принимая федеральные законы, контролировать их исполнение, а также ставить перед органами власти вопросы, требующие решения, реализовывать наказы, которые были получены от избирателей в ходе выборной кампании, отстаивать интересы людей.

По словам спикера ГД, для решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города существуют государственные программы, национальные проекты.

"Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры и ряд других важных вопросов", — сказал Володин.

По его словам, при обсуждении этих вопросов на заседаниях в Государственной думе, в рамках комитетов, трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений депутаты могут и должны отстаивать интересы своих избирателей. "На эти решения каждый депутат может влиять", — отметил политик.

"Можно, безусловно, инициировать инвестиционные, благотворительные проекты, такая возможность есть у депутатов", — добавил он.