Тамбовский Госжилнадзор признан одним из лучших в стране

ТАМБОВ, 28 сен — РИА Новости. Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области заняло третье место в рейтинге эффективности деятельности органов Госжилнадзора за второй квартал 2018 года, подготовленном министерством строительства и ЖКХ РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Итоги рейтинга озвучил главный государственный жилищный инспектор России — заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на V Всероссийском съезде региональных операторов капремонта.

"Управление госжилнадзора Тамбовской области вошло в число лучших инспекций субъектов Российской Федерации. Наряду с органами Госжилнадзора Пензенской, Владимирской, Рязанской областей, а также Башкирии, Чукотки и Кабардино-Балкарии, тамбовское ведомство набрало 177 баллов, заняв третье место в рейтинге", — сказал представитель пресс-службы.

В числе основных критериев, по которым оценивалась деятельность инспекций, были доля исполненных предписаний, доля судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в Минстрой России, наличие и функционирование "горячей линии" и другие.

"Третье место во всероссийском рейтинге — это результат планомерной, каждодневной работы управления по контролю соблюдения законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг населению области, неформального подхода к рассмотрению обращений жителей, о котором неоднократно говорил глава администрации области Александр Никитин", — приводит пресс-служба слова начальника управления государственного жилищного надзора Тамбовской области Сергея Захарцева.

В пресс-службе добавили, что большое внимание в ведомстве уделяется открытости деятельности. За полгода проведено более двадцати публичных мероприятий, направленных на информирование населения не только о работе управления, но и обо всех текущих изменениях действующего законодательства, правоприменительной практики, рассмотрению наиболее актуальных вопросов сферы ЖКХ.

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