МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вопрос о выделении дополнительных средств на представительские расходы депутатам не стоит, сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя заявила радиостанции "Говорит Москва", что ей не хватает 380 тысяч рублей, которые она получает в качестве зарплаты. Политик пояснила, что "так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего".

"Никто не ставит вопрос о необходимости дополнительных каких-либо преференций и выделения из бюджета средств на представительские расходы депутатам. Об этом речи не идет", — сказал агентству Афонин.

Парламентарий отметил, что во фракции КПРФ большая часть зарплаты депутатов уходит на сопутствующую деятельность, в том числе и помощь избирателям.

"Не знаю, как в других фракциях, а в нашей фракции большая часть зарплаты, которую получает депутат, уходит на оплату партийного максимума, отчислений поддержки регионам и нашим партийным организациям, конкретной помощи избирателям, за которыми депутат закреплен", — рассказал депутат.

"Мы в партии давно определились, установили, что зарплата депутата Государственной думы — это не его личная зарплата, а это в том числе и серьезная помощь с точки зрения поддержки наших региональных партийных организаций, помощи избирателям", — заключил Афонин.