Олега Сенцова вывезли в больницу для обследования

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, в пятницу был вывезен из колонии в городскую больницу Лабытнанги для консультации врачей и коррекции лечения, сообщает УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов. Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения", — говорится в сообщении ФСИН.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому округу. Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.

*Запрещённая в России экстремистская организация