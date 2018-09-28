Фестиваль креативных лидеров проходит в Туле

ТУЛА, 28 сен — РИА Новости. Фестиваль креативных лидеров "Трансформаторы. Практика будущего", участниками которого стали ведущие специалисты по архитектуре, медиа, дизайну и урбанистике из разных регионов России, проходит на площадке кластера "Октава" в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.

По его словам, в пятницу в рамках фестиваля состоялся круглый стол "Креативные лидеры как катализаторы регионального развития", в котором приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко.

Глава региона отметил, что тематика фестиваля созвучна с теми процессами, которые сейчас происходят в области и, в первую очередь, в ее столице. Самый яркий пример такой трансформации — проект "Тульская набережная".

"Тула развивается, преображается. Город становится более открытым в самом широком смысле слова — здесь создаются новые современные объекты, притягивающие креативную молодежь. Это и городское пространство "Искра", и, конечно, кластер "Октава". Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга. Тогда креативное лидерство станет реальным инструментом развития общества", — процитировали в пресс-службе губернатора.

Участники дискуссии поделились опытом реализации арт-проектов в сфере урбанистики, проектов по изменению городской среды, обсудили роль научных исследований в развитии городских пространств. Среди спикеров круглого стола — куратор Центра современного искусства "Заря" (Владивосток) Алиса Багдонайте, арт-куратор и основатель московского Творческого объединения АРТМОССФЕРА Сабина Чагина, руководитель Центра городской антропологии КБ "Стрелка" (Москва) Михаил Алексеевский, арт-менеджер, художник, архитектор, директор фестиваля "Архстояние" и куратор проекта "Арт-Овраг" (г. Выкса Нижегородской области) Юлия Бычкова, заведующая отделом международных проектов Музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Юлия Вронская и другие, добавили в пресс-службе.

"Здесь прозвучали смелые, интересные, перспективные идеи, но пока они остаются уделом лишь немногих. А нам важно вовлечь в эту работу как можно больше наших ребят, заинтересовать их, показать новые возможности для их развития. Поэтому все, что было здесь сказано, должно быть тщательно осмыслено и применено на практике", — резюмировал Алексей Дюмин, слова которого приводит пресс-служба облправительства.

По информации пресс-службы, фестиваль продлится до 30 сентября.

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