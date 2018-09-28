Более 216 млн рублей направят на строительство хоккейного центра в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сен — РИА Новости. На строительство Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах направят более 216 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
"Центр по хоккею будут строить в несколько этапов: здание должно быть возведено к сентябрю 2019 года, инженерные коммуникации — к августу 2019 года, а затем подрядчику предстоит заняться озеленением и благоустройством прилегающей территории. Согласно тендеру, объект должен быть сдан до 31 мая 2020 года", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что победитель по конкурсу будет объявлен 22 октября.
Другие новости региона читайте здесь>>