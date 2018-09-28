Более 216 млн рублей направят на строительство хоккейного центра в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сен — РИА Новости. На строительство Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах направят более 216 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова открылся в столице Чувашии в начале сентября. Он стал одним из шести кадетских корпусов, созданных в рамках военно-патриотического проекта "КаДетство", который реализуется по инициативе посла России в Белоруссии Михаила Бабича. На базе кадетского корпуса в Чебоксарах планируется построить Региональный хоккейный центр, который будет доступен для всех жителей Чебоксар.

"Центр по хоккею будут строить в несколько этапов: здание должно быть возведено к сентябрю 2019 года, инженерные коммуникации — к августу 2019 года, а затем подрядчику предстоит заняться озеленением и благоустройством прилегающей территории. Согласно тендеру, объект должен быть сдан до 31 мая 2020 года", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что победитель по конкурсу будет объявлен 22 октября.

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