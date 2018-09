УФАС может возбудить дело из-за слогана Burger King

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Санкт-Петербургское УФАС может возбудить дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за слогана Burger King на футболке на английском языке You won"t starve to death in this city ("Вы не умрете от голода в этом городе"), сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что сын блокадника Иван Милчин рассказал РИА Новости, что его возмутил промоутер Burger King, стоявший на Невском проспекте в Петербурге около ресторана быстрого питания в футболке со слоганом на английском языке You won"t starve to death in this city ("Вы не умрете от голода в этом городе").

В пресс-службе Burger King в России поясняли, что данный рекламный макет был использован только в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу, а из-за появления футболки в Петербурге будет проведена проверка.

Как сообщает Санкт-Петербургское УФАС, информация о слогане Burger King на футболке поступила в ведомство из СМИ.

Ведомство также сообщает, что "руководитель Санкт-Петербургского УФАС и сотрудники управления, как граждане Петербурга возмущены такой рекламой".

"Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных. Поэтому этот журналистский запрос будет рассмотрен нами как заявление. И в ближайшее время управление рассмотрит вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения закона о рекламе", — отметил руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.