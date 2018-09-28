Московская студентка стала пятимиллионным пассажиром "Победы"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бюджетная авиакомпания "Победа", входящая в Группу "Аэрофлот", в пятницу, 28 сентября, отметила значимое достижение — услугами единственного российского лоукостера воспользовался пятимиллионный пассажир с начала 2018 года.

Обладателем счастливого авиабилета, который был признан юбилейным, стала студентка Московского государственного юридического университета им. Кутафина Полина Казаева, которая приобрела билет на рейс ДР 441, выполняющий маршрут из Москвы в Нижнекамск.

Торжественная церемония по поводу этого события состоялась в базовом аэропорту авиакомпании "Победа" — "Внуково".

© РИА Новости / Максим Блинов Студентка МГЮА Полина Казаева, ставшая пяти миллионным пассажиром авиакомпании "Победа" © РИА Новости / Максим Блинов Студентка МГЮА Полина Казаева, ставшая пяти миллионным пассажиром авиакомпании "Победа"

"Я в приятном шоке от того, что я стала пяти миллионным пассажиром авиакомпании " Победа", для меня это очень неожиданно. Это была обычная поездка к родителям, которая превратилась в незабываемое приключение. Я запомню ее на всю жизнь!",- сообщила взволнованная девушка.

Она рассказала, что учится на третьем курсе и мечтает стать юристом. Примерно раз в месяц она пользуется услугами авиакомпаний и едет в гости к родителям, которые живут в Альметьевске. Выбор авиакомпании "Победа" объяснила тем, что это быстро и дешево.

"Всегда быстро — перелёт и дорога домой в общей сложности длятся всего четыре часа, это качественно, дёшево — билет стоит всего две тысячи рублей и это удобно — все то, что просто необходимо студентам, а также безопасно- ведь в парке авиакомпании только новые суда", — сказала она.

После регистрации на рейс Полину лично поздравил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков. Он вручил юбилейному пассажиру памятный подарок, поблагодарил за выбор авиакомпании " Победа" в качестве перевозчика, и пожелал хорошего полёта.На этом сюрпризы для Полины не закончились. На борту самолета ее поздравил экипаж лайнера. А в аэропорту Нижнекамска ее также ждала торжественная встреча.

В мероприятии во Внуково приняли участие заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик, генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев, председатель Совета директоров Внуково Виталий Ванцев, генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков.

© РИА Новости / Максим Блинов Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик выступает на торжественном мероприятии в аэропорту "Внуково" © РИА Новости / Максим Блинов Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик выступает на торжественном мероприятии в аэропорту "Внуково"

"Сегодня авиакомпанию "Победа" можно поздравить с победой, считаю, что пяти миллионный пассажир — это большой успех. Все мы помним, сколько было скептиков, когда авиакомпания только начинала свою работу. Однако сегодня мы отмечаем новые технологии, новые подходы и новую высокую эффективность как персонала компании, так и коллектива аэропорта. Отмечу, что эти результаты дают возможность развиваться всей отрасли и идти вперёд",- отметил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

Он отметил и вклад в развитие Минтранса, который поддерживает развитие отрасли, совершенствуя и разрабатывая новые нормативно-правовые базы, разрабатывая новые требования, которые помогут компаниям эффективно развиваться.

Юрчик подчеркнул, что Минтраст заинтересован в развитии эффективных транспортных компаний.

© Фото : пресс-служба Аэрофлота Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев выступает на торжественном мероприятии в аэропорту "Внуково" © Фото : пресс-служба Аэрофлота Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев выступает на торжественном мероприятии в аэропорту "Внуково"

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев "Сегодняшнее событие ясно свидетельствует: проект низкобюджетного перевозчика состоялся и оказался в высшей мере успешным, крайне нужным России и еенаселению. Авиакомпания "Победа" изменила облик нашей отрасли и во многом предопределяет ее будущее. Благодаря нашему лоукостеру сотни тысяч россиян со скромными доходами впервые в жизни смогли позволить себе авиаперелет. На тех маршрутах, где появляется "Победа", тут же происходит снижение тарифов и у других перевозчиков.

Это — проект не только Аэрофлота, но и всей страны, который пользуется вниманием и поддержкой Президента Российской Федерации".

© РИА Новости / Максим Блинов Председатель совета директоров "Внуково" Виталий Ванцев выступает на торжественном мероприятии в аэропорту "Внуково" © РИА Новости / Максим Блинов Председатель совета директоров "Внуково" Виталий Ванцев выступает на торжественном мероприятии в аэропорту "Внуково"

Слова о плодотворном сотрудничестве с авиаперевозчиком "Победа" высказал председатель совета директоров "Внуково" Виталий Ванцев.

"Мы горды тем, что благодаря лоукостеру многие люди совершили свой первый полет на воздушных судах. Низкая и доступная стоимость билета вместе с отличным сервисом показали такой великолепный результат, что сегодня мы чествуем пяти миллионного пассажира",- сказал Ванцев.

© РИА Новости / Максим Блинов Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков выступает на торжественном мероприятии в аэропорту "Внуково" © РИА Новости / Максим Блинов Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков выступает на торжественном мероприятии в аэропорту "Внуково"

Андрей Калмыков на церемонии рассказал о рентабельности и наличии высокого спроса на бюджетные перевозки в стране.

"Победа — это ожидаемый и востребованный проект в нашей стране- средняя загрузка судов 97 процентов. За все время работы "Победы" мы перевезли более двух миллионов человек, которые впервые летели на самолете.Мы не просто являемся драйвером развития перевозок- мы создаём новый пассажиропоток",- сообщил он.

По словам Калмыкова, за время работы авиакомпании " Победа" было перевезено более 17 миллионов пассажиров, планируется по итогам текущего года перевезти более семи миллионов человек и из них 410 тысяч билетов будет продано по самым минимальным тарифам- 499 рублей.

За все время работы компании воспользоваться минимальным тарифом уже смогли миллион триста человек.

На сегодняшний день 46 процентов рейсов авиакомпании выполняется на региональных рейсах, минуя Москву, более 36 процентов рейсов являются уникальными. Авиакомпания " Победа" была организована в сентябре 2014 года. Сегодня в компании чуть больше 20 самолетов, количество направлений выросло с 13 до 85.