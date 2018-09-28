Училище олимпийского резерва создадут на Вологодчине к 2021 году

ВОЛОГДА, 28 сен — РИА Новости, Виктория Смирнова. Государственное училище олимпийского резерва "Витязь" для подготовки юниоров в системе спорта высших достижений создадут в Вологодской области к 2021 году, сообщил РИА Новости глава региона Олег Кувшинников.

Оно расположится на базе областной "Спортивной школы "Витязь", которая будет создана на базе Центра развития физической культуры и спорта в будущем году. В 2020 планируется подать документы в Минспорт РФ, а в 2021 — преобразовать спортивное учреждение в Училище олимпийского резерва.

"Необходимость создания областного училища олимпийского резерва назрела уже давно. Нами разработана концепция и дорожная карта по созданию такого государственного профессионального образовательного учреждения на базе уже существующей областной спортивной школы", — сказал Кувшинников.

По его словам, в основу материально-технической базы будущего училища лягут спортивная база, которая сейчас активно создается в Вологде на стадионе "Витязь", а также спортивная база в деревне Карпово Череповецкого района и "Мороз-Арена" в Великом Устюге.