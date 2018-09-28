Чувашия в выходные присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сен — РИА Новости. Чувашия в воскресенье, 30 сентября, присоединится к большому спортивному празднику — Всероссийскому дню ходьбы, организованному Олимпийским комитетом России, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Всероссийский день ходьбы проводится в России в пятый раз. Первый старт состоялся 9 октября 2014 года и был приурочен открытию Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который прошёл в Чебоксарах.

Воскресное мероприятие пройдет на Московской набережной в районе центрального пляжа. Массовый старт будет дан в 11 утра. На празднике будут присутствовать знаменитые спортсмены Чувашской республики — заслуженные мастера спорта Олимпиада Иванова, Владимир Андреев, Алина Иванова и многие другие.

По данным пресс-службы, каждый участник получит памятный диплом от Олимпийского комитета России.

"В республике проводится огромная работа по улучшению качества жизни жителей республики. Молодое поколение нужно воспитывать в духе здорового образа жизни, чтобы они любили спорт. Именно от этого зависит благополучие человека", — отметил глава республики Михаил Игнатьев.

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