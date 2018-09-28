Сварщик из Липецкой области принимает участие в EuroSkills в Будапеште

ЛИПЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Девятнадцатилетний сварщик из Липецкой области Владимир Бабошкин в составе сборной России борется за победу на самых масштабных в Европе соревнованиях по профессиональному мастерству EuroSkills, которые проходят в этом году в Будапеште, сообщает пресс-служба администрации региона.

EuroSkills проходят раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире более 70 лет, чемпионаты среди европейских команд стали проводиться с 2008 года и первый состоялся в Роттердаме.

"В этом году в соревнованиях профессионального мастерства принимают участие 30 стран. В составе сборной России — 50 участников. Все они прошли региональный и всероссийский отбор на соревнованиях WorldSkills и стали лучшими в своей профессии", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что региональный центр WorldSkills был создан в Липецкой области несколько лет назад. Профессиональные образовательные организации региона принимали участие в региональных и национальных чемпионатах по методике WorldSkills еще с 2013 года, добиваясь хороших результатов. Участие в таких чемпионатах, как отмечает пресс-служба, дает возможность сравнить уровни подготовки в различных колледжах, лицеях и техникумах страны, скорректировать учебные программы и практическую подготовку. Пресс-служба добавляет, что студенты могут проявить себя во таких компетенциях, как сварщик, автомеханик, плотник, столяр, каменщик, плиточник-облицовщик, электромонтёр, модельер, повар-кулинар, парикмахер и других.

"Система подготовки рабочих кадров и специалистов региона давно взяла ориентиры на новый качественный уровень, чтобы соответствовать вызовам времени", — отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев, по инициативе которого регион присоединился к движению WorldSkills.

Другие новости региона читайте здесь >>