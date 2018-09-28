Милонов прокомментировал слова Валуева о бедности

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Слова депутата Госдумы Николая Валуева (ЕР) о бедности не так поняли, к его словам нужно отнестись по-христиански, считает его коллега Виталий Милонов (ЕР).

Ранее Валуев в рубрике "Задай вопрос Валуеву" на сайте компании "Интерскол" ответил на комментарий о бедности в России цитатой из Василия Шукшина "бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".

"Возможно, коллегу Николая не так поняли, либо он не совсем понятно выразился. Бедность в нашей стране, к сожалению, все ещё большая проблема — и здесь уже не до шуток и, думаю, он с этим не спорит. С другой стороны, эта тема не должна выливаться в какие-то политические призывы и опускаться до уровня лозунгов", — сказал Милонов РИА Новости.

Политик убежден, что проблема бедности должна решаться, в том числе, силами депутатов.

"Ведь от нашей работы, от качества законотворческой работы зависит будущее страны. А что касается этой ситуации — предлагаю отнестись к ней по-христиански и вспомнить притчу о богаче, верблюде и игольном ушке", — заключил он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения России в этом году вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности в стране по-прежнему высок — 19,3 миллиона человек, то есть 13,2% россиян.