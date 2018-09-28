Милонов прокомментировал слова Валуева о бедности

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Слова депутата Госдумы Николая Валуева (ЕР) о бедности не так поняли, к его словам нужно отнестись по-христиански, считает его коллега Виталий Милонов (ЕР).
"Возможно, коллегу Николая не так поняли, либо он не совсем понятно выразился. Бедность в нашей стране, к сожалению, все ещё большая проблема — и здесь уже не до шуток и, думаю, он с этим не спорит. С другой стороны, эта тема не должна выливаться в какие-то политические призывы и опускаться до уровня лозунгов", — сказал Милонов РИА Новости.
Политик убежден, что проблема бедности должна решаться, в том числе, силами депутатов.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения России в этом году вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности в стране по-прежнему высок — 19,3 миллиона человек, то есть 13,2% россиян.