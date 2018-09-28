На Северном Кавказе нет межнациональных конфликтов, заявил полпред в СКФО

НАЛЬЧИК, 28 сен — РИА Новости. На Северном Кавказе нет межнациональных конфликтов, а разжиганием споров занимаются "бездельники" в интернете, считает полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Хочу пояснить, что межнациональных конфликтов на Северном Кавказе нет. У нас есть горстка людей, которые, как правило, не занимаются ничем, бездельники, которые сидят в интернете и пытаются на каких-то ситуациях, различных национальных и культурных традициях играть. Они вбрасывают какой-то мусор, чтобы зарекомендовать себя перед людьми, которые платят им большие деньги. Уверен, что мы все это победим", — сказал Матовников в пятницу журналистам в Нальчике.

Ранее СУСК РФ по КБР сообщило, что 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (считается, что в этой битве черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея) были остановлены на пути в селение Кенделен Эльбрусского района.

К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники республиканского МВД и федеральной службы войск национальной гвардии.

Как отмечало ведомство, неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, "в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности".

По факту беспорядков была начата доследственная проверка.

Активисты группы "Республика — общее дело" в соцсети Facebook сообщали, что после конфликта в Кенделене сотрудники полиции задержали 120 человек, большинство из которых были подвергнуты административному аресту на срок от двух до пяти суток, а на остальных наложили штрафы в размере от 500 рублей до 10 тысяч рублей.