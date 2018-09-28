На Северном Кавказе нет межнациональных конфликтов, заявил полпред в СКФО

НАЛЬЧИК, 28 сен — РИА Новости. На Северном Кавказе нет межнациональных конфликтов, а разжиганием споров занимаются "бездельники" в интернете, считает полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.
Ранее СУСК РФ по КБР сообщило, что 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (считается, что в этой битве черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея) были остановлены на пути в селение Кенделен Эльбрусского района.
К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники республиканского МВД и федеральной службы войск национальной гвардии.
По факту беспорядков была начата доследственная проверка.
Активисты группы "Республика — общее дело" в соцсети Facebook сообщали, что после конфликта в Кенделене сотрудники полиции задержали 120 человек, большинство из которых были подвергнуты административному аресту на срок от двух до пяти суток, а на остальных наложили штрафы в размере от 500 рублей до 10 тысяч рублей.