Почти восемь тысяч жителей Ямала смогут улучшить жилищные условия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 2022 года планирует предоставить поддержку для улучшения жилищных условий 7,9 тысячи семей, сообщает в пятницу правительство региона.

"Фонд жилищного строительства ЯНАО в рамках реализации программы деятельности на 2018-2022 годы планирует предоставить поддержку для улучшения жилищных условий 7,9 тысячи семей. С этой целью программа предусматривает приобретение до конца 2022 года более 405 тысяч квадратных метров жилья в автономном округе", — говорится в сообщении.

Основное программное мероприятие – "Переселение жителей из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО", по которому за 5 лет планируется приобрести 384,6 тысячи квадратных метров жилья и передать его для переселения свыше 7,5 тысячи ямальских семей.

В 2018 году в рамках данных мероприятий с участием фонда планируется ввод в эксплуатацию жилья общей площадью порядка 80 тысяч квадратных метров и улучшение жилищных условий 1636 семей, отмечает правительство региона.

В рамках программы фонда планируется реализация новых мероприятий: оказание содействия органам власти округа в обеспечении жильем особо нуждающегося кочующего населения из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающего на межселенной территории, а также оказание содействия органам власти округа в формировании арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования.

Так, в рамках мероприятий по формированию арендного жилищного фонда планируется приобрести 16,6 тысячи квадратных метров жилья и улучшить условия более 300 семей.

В целом за период 2011-2017 годов реализации программы деятельности фонда введено в эксплуатацию 1084,91 тысячи квадратных метров жилья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и в Тюмени, улучшены жилищные условия свыше 17480 семей, в том числе 5088 семей – в рамках мероприятий по переселению жителей округа из районов Крайнего Севера в Тюмень, уточняют власти.

Другие новости региона читайте здесь>>