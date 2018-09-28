Оренбуржье в субботу впервые отметит новый праздник — День реки Урал

ОРЕНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. В субботу в Оренбургской области впервые будет отмечаться новый праздник — День реки Урал, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Урал — третья по протяженности река Европы. На Оренбуржье приходится большая часть пути вод реки к Каспийскому морю — 1164 километра. В границах бассейна реки Урал проживают порядка 2,5 миллиона человек, а общая численность населения субъектов бассейна реки превышает 11,5 миллиона человек.

Собеседник агентства напомнил, что праздник был учрежден в прошлом году, он отмечается в последнюю субботу сентября.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг отметил, что сохранение экосистемы реки Урал — одна из важнейших задач для региона.

"Река Урал — символ нашего края, его главная водная артерия. По своей протяженности она уступает только двум рекам Европы — Волге и Дунаю, связывает три российских региона (Башкортостан, Оренбургскую и Челябинскую области) с регионами Казахстана. Большая часть ее пути (1164 км) проходит по Оренбургскому краю. Сохранение экосистемы реки Урал — наша общая, жизненно важная задача", — процитировали главу региона в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в честь учреждения нового праздника на городской набережной в Уральске (Республика Казахстан) установили памятный знак, символизирующий значение общей водной артерии для Казахстана и России и приграничных территорий обоих государств.

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