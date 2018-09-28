В Ивановской области завершился II региональный чемпионат "Абилимпикс"

ИВАНОВО, 28 сен — РИА Новости. Второй региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс" завершился в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Абилимпикс" — система конкурсов профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями, национальное движение, формирующее инклюзивную культуру российского общества. Движение направлено на повышение конкурентоспособности на рынке труда и трудоустройство выпускников и молодых специалистов с инвалидностью.

По итогам соревнований сформирована команда Ивановской области из десяти человек для участия в IV Национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет с 20 по 23 ноября в Москве.

"В мероприятии принимали участие более 50 конкурсантов. В их числе студенты колледжей и вузов, учащиеся общеобразовательных школ, сотрудники организаций региона. Работу участников оценивают более 60 экспертов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, соревнования проводились по десяти компетенциям: экономика и бухгалтерский учет, обработка баз данных, сборка-разборка электронного оборудования, флористика, бисероплетение, вязание спицами, вязание крючком, роспись по шелку, ремонт обуви, массаж.

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