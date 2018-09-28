В Госдуме предложили предоставлять молодым людям два дня на диспансеризацию

АСТРАХАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Молодым людям также нужно увеличить количество предоставляемых дней на диспансеризацию до двух, считает член думского комитета по охране здоровья Иван Герасименко.

Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий россиянам дополнительный выходной для диспансеризации, а людям предпенсионного возраста — два рабочих дня.

"Сейчас принят закон, предоставляющий один день для диспансеризации. Один день — для всего населения, а два — для граждан предпенсионного возраста. Но в предпенсионном возрасте уже диагнозы поставлены, граждане наблюдаются. Я думаю, более правильно предоставлять два дня на диспансеризацию как раз молодым. Мы будем дальше над этим работать", — сказал Герасименко.

Разработчики инициативы указывали, что сейчас работающим гражданам зачастую трудно пройти диспансеризацию, поскольку работодатели не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения — из-за этого не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, в ней участвуют.

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой работники предпенсионного возраста и пенсионеры получат право на освобождение от работы на два рабочих дня с сохранением за ними места работы и среднего заработка во время прохождения диспансеризации.