В мурманском Никеле появилась аллея дружбы

НИКЕЛЬ (Мурманская область), 28 сен – РИА Новости. Аллея Дружбы высажена в приграничном с Норвегией российском поселке Никель как символ доброго соседства, дружбы и сотрудничества россиян и норвежцев на севере.

Аллея Дружбы появилась в Никеле в дни проведения на границе России и Норвегии I Международного фестиваля экологического и социального кино "Северный Характер: Green Screen".

Четырнадцать саженцев венгерской сирени – особого вида кустарника, адаптированного к северным условиям, высажены в палисаднике арт-центра "Вторая школа". По словам специалистов, саженцы должны хорошо прижиться, несмотря на то, что во время церемонии посадки кустарника в Никеле пошел первый снег.

"Это специальный вид, рекомендованный для озеленения северных городов. Кустарники должны прижиться хорошо, земля еще не мерзлая, сроки посадки еще не закончились", — сообщила РИА Новости врио директора Полярно-Альпийского ботанического сада-института Оксана Гонтарь.

Участники церемонии отметили символичность состоявшегося события, его глубокий смысл для людей, живущих по обе стороны границы. "Мы очень ценим и бережно передаем будущему поколению традиции дружбы. Нет ничего более символичного, чем вместе посадить дерево, а в данном случае – целую аллею. Мы очень ценим маленькие семейные, символичные для нас мероприятия, которые не носят массовый глобальный характер", — сказала на церемонии открытия губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Генконсул королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал отметил важность того, что фестиваль проходит по обе стороны границы — по мнению дипломата, это служит доказательством того, что россиян и норвежцев на севере связывают общие интересы, которые создают основы для взаимодействия и сотрудничества. "Будучи соседями, мы несем общую ответственность за окружающую среду, совместными усилиями мы реализуем проекты по защите среды", — отметил консул.

"Несмотря на то, что политика между нашими двумя странами может быть очень сложной, та работа, которую мы делаем здесь, становится еще более важной. Здесь, на севере, мы хорошие друзья, соседи и партнеры", — считает вице-мэр коммуны Лена Норум Бергенг Сёр-Варангер.

Организатор фестиваля — продюсерский центр "Северный Характер" при поддержке компании "Норникель".

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