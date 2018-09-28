Правительство не планирует субсидий бизнесу за найм предпенсионеров

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает вопрос предоставления бизнесу дотаций для стимулирования найма сотрудников предпенсионного возраста, меры против их необоснованного увольнения уже приняты, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы такие вопросы не рассматриваем", — сказал Силуанов на просьбу прокомментировать идею бизнеса выплачивать работодателям, принимающим на работу граждан предпенсионного возраста, субсидии из бюджета (в размере МРОТ в месяц за каждого работника).

По мнению Силуанова, работодатель должен быть заинтересован в найме квалифицированного, профессионального сотрудника, вне зависимости от того, будет ли он после института или же предпенсионного возраста.

"Поэтому через бюджетные дотации работодателям нет какого-то смысла стимулировать принимать людей предпенсионного возраста. У нас уже принято решение, чтобы преднамеренно не сокращали людей предпенсионного возраста. Для этого ответственность специальная вводится", — добавил министр.

Он отметил, что давать какие-то субсидии из государственного бюджета нецелесообразно. "Это не решит субсидиями проблему. Все зависеть будет от человека, от его личностных способностей, от его профессионального уровня. Это будет решающим", — уверен Силуанов.