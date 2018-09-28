Темрезов: до конца года в КЧР откроются три крупных лечебных учреждения

ЧЕКРЕССК, 28 сен — РИА Новости. В столице КЧР до конца года откроются три лечебных учреждения, аналогов которым в республике не было, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"В этом году мы сдаем в эксплуатацию сразу 3 крупных лечебных учреждения, аналогов которым в республике раньше не было. Это первая в КЧР многопрофильная детская больница из 14 клинических подразделений на 245 мест, современный онкологический центр с возможностью проведения лучевой терапии и новый диагностический блок Республиканского перинатального центра", — написал Темрезов.

Глава республики добавил, что в следующем году будет сдан в эксплуатацию еще один объект здравоохранения — Черкесская городская поликлиника на 450 мест.

Как сообщается на сайте правительства РФ, в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с главой Карачаево-Черкесии результаты социально-экономического развития республики. Глава региона проинформировал председателя правительства о текущих результатах социально-экономического развития Карачаево-Черкесии, реализации инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере туризма. В ходе встречи отдельно обсуждались вопросы развития социальной сферы региона, в том числе, здравоохранения.

Другие новости региона читайте здесь>>