Федотов сообщил Денисовой о состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава СПЧ России Михаил Федотов предоставил уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой информацию о состоянии здоровья осужденного в России за терроризм Олега Сенцова.

"Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня написал письмо уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с актуальной информацией о состоянии здоровья осужденного Олега Сенцова", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В письме Федотов сообщил, что Сенцов находится под круглосуточным меднаблюдением, ежедневно осматривается врачом. Заключенный получает питательную лечебную смесь.

Глава СПЧ подчеркнул, что состояние Олега Сенцова "оценивается как стабильное, без отрицательном динамики". Состояний, угрожающих жизни пациента, и медицинских показаний для принудительного кормления не установлено, добавил он.

"В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное, пациент находится под динамическим наблюдением медицинских работников", — говорится в письме.

В СПЧ напомнили, что с Денисовой налажен диалог, позволяющий надеяться на прогресс в деле защиты прав россиян и украинцев, находящихся в местах принудительного содержания.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.

* Запрещенное в России экстремистское движение