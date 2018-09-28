МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение об усилении ветра до 20 метров в секунду в Москве в дневное и вечернее время.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации синоптиков Росгидромет, с 14.00 до 23.00 28 сентября в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автовладельцам рекомендовано парковать машины вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.