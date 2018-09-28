"Коммунисты России" обратились в СК по поводу монеты "Три пули для Ленина"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Коммунисты России" просят СК РФ пресечь распространение монеты "Три пули для Ленина", сообщает пресс-служба партии в пятницу.

По данным партии, в России несколько недель распространяется так называемая сувенирная монета "Три пули для Ленина", приуроченная к 100-летию со дня покушения участницы российского революционного движения, анархистки, члена партии социалистов-революционеров Фанни Каплан на жизнь Ленина.

"Эту монету кто-то выпустил и включил во все каталоги. Купить ее можно в интернете и в киосках. Это не что иное, как пропаганда терроризма и глумление над памятью основателя Советского государства, официальным правопреемником которого является РФ. Подобная популяризация терроризма беспрецедентна" — приводит пресс-служба слова замепреда партии Сергея Малинковича.

Отмечается, что председатель ЦК партии Максим Сурайкин обратился по этому поводу в Следственный комитет РФ с просьбой "пресечь распространение этой монеты, выявить изготовителя и привлечь его к уголовной ответственности".