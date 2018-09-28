В Югре первый полигон размещения ТКО может появиться раньше срока

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сен — РИА Новости. Первый на территории Ханты-Мансийского автономного округа полигон для размещения и обработки твердых коммунальных отходов может появиться раньше намеченного срока, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Ранее правительство автономного округа подписало концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации данного объекта с предприятием "Ресурсосбережение ХМАО", которое является дочерней компанией АО "Управление отходами" — крупной группы, реализующей в стране проекты по обращению с ТКО в рамках концессионных соглашений. Проект предусматривает ввод второй очереди мусороперерабатывающего полигона через 10 лет после начала эксплуатации объекта.
"Руководитель подтвердил намерение компании ввести в эксплуатацию объект в первом квартале 2020 года, то есть фактически на год раньше срока, зафиксированного в концессионном соглашении", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в первом квартале 2019 года компания планирует получить заключение государственной экспертизы проектной документации и разрешение на строительство, после чего приступит к возведению объектов инфраструктуры полигона.
По данным властей, объем инвестиций, которые будут направлены на реализацию проекта, превысит 1 миллиард рублей, из которых 876 миллионов рублей — частные средства компании, еще 224 миллиона рублей — окружные инвестиции, предусмотренные на возмещение капитальных затрат концессионера на инвестиционной стадии проекта.
Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в регионе в ближайшие годы планируется построить еще четыре аналогичных объекта, которые будут располагаться рядом с крупными городами.