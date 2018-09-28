Правительство одобрило законопроект о накопительной пенсии на 2019 год

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год, сообщается на сайте кабмина.

После этого документ внесут на рассмотрение в Госдуму.

Отмечается, что законопроект призван обеспечить права граждан на установление накопительной пенсии в системе обязательного страхования.

Пенсионные изменения

Накануне Госдума приняла в окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. Проект приняли с учетом поправок, предложенных президентом и "Единой Россией".

В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.

Также приняли предложения, сформулированные "Единой Россией", часть из них посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.

При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого накопительная часть составляет менее пяти процентов от всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и дальше назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.