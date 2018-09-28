Путин отметил заслуги работников атомной промышленности перед государством

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с их профессиональным праздником, отметив созданный их предшественниками ядерный паритет и обороноспособность государства, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

"Поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности. Выдающиеся научные открытия основателей отрасли, успехи и достижения ваших предшественников во многом определили прорывное развитие отечественного народного хозяйства, создание в нашей стране мощного производственного комплекса, передовой атомной энергетики, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства", — говорится в соответствующей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что в современных условиях важно в полной мере задействовать потенциал атомной отрасли для модернизации национальной экономики, укрепления позиций России в глобальной конкуренции. Ядерные технологии должны эффективно служить науке, промышленности, медицине, способствовать реализации перспективных космических и арктических программ.

"Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, с честью решать ответственные задачи – на благо России. И конечно, самые тёплые, искренние слова признания – ветеранам отрасли", — добавил Путин.

День работника атомной промышленности учрежден указом президента РФ от 3 июня 2005 года "О дне работника атомной промышленности" и ежегодно отмечается 28 сентября.