Путин отметил заслуги работников атомной промышленности перед государством

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с их профессиональным праздником, отметив созданный их предшественниками ядерный паритет и обороноспособность государства, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.
Президент отметил, что в современных условиях важно в полной мере задействовать потенциал атомной отрасли для модернизации национальной экономики, укрепления позиций России в глобальной конкуренции. Ядерные технологии должны эффективно служить науке, промышленности, медицине, способствовать реализации перспективных космических и арктических программ.
"Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, с честью решать ответственные задачи – на благо России. И конечно, самые тёплые, искренние слова признания – ветеранам отрасли", — добавил Путин.
День работника атомной промышленности учрежден указом президента РФ от 3 июня 2005 года "О дне работника атомной промышленности" и ежегодно отмечается 28 сентября.