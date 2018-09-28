Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Облачная погода, дождь с порывистым ветром и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, временами дождь. Максимальная температура в столице составит 12-14 градусов, по области от 10 до 15 градусов", — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в Москве в пятницу будет дуть порывистый юго-западный ветер, который к вечеру сменится на северо-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду при порывах до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 735 миллиметров ртутного столба, однако после этого начнет повышаться.