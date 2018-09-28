Тайфун "Трами" в понедельник доберется до Курильских островов

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Тайфун "Трами", который в пятницу ожидается в Японии, в понедельник выйдет на Курильские острова, сообщает Примгидромет.

Тайфун, которому присвоен порядковый номер 24, идет на Японию с юга на северо-восток, в выходные он может пройти над всей территорией страны. Из-за "Трами" отменено почти 200 авиарейсов в направлениях, связывающих различные районы Японии с главным административным центром южной префектуры Окинава городом Наха.

"В понедельник вихрь выйдет на Курильские острова, а в дальнейшем уйдёт в Тихий океан. На погоду Приморского края прямого влияния он не окажет, но может повлиять на ветровой режим: увеличатся градиенты давления, и в Приморье усилится ветер. В этот же период (выходные) в Приморье ожидаются дожди, которые пройдут в крае с циклоном и фронтальными разделами", — говорится в сообщении.