Туман парализовал работу аэропортов в Кемерово и Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 28 сен — РИА Новости. Международные аэропорты Кемерово и Новокузнецка в пятницу утром не принимают самолёты из-за густого тумана, все они приземлились на запасных площадках в соседних регионах, сообщили РИА Новости в справочных службах кузбасских воздушных гаваней.

"Из-за тумана самолёт "Аэрофлота" направили в Томск, "Победа" и "S7" приземлились в Новосибирске (Толмачево). Все три рейса из Москвы", — сообщили в справочной аэропорта Кемерово и отметили, что в связи с этим задерживаются обратные вылеты в столицу, точное время уточняется.

По данным погодных сервисов и мобильных приложений, видимость в Кемерово из-за тумана в настоящее время составляет всего 100 метров, влажность — 99%.

Аналогичная ситуация сложилась в новокузнецком аэропорту "Спиченково". По данным справочной, все утренние рейсы из Москвы и других городов были перенаправлены в Новосибирск. Согласно онлайн-табло, сейчас на 3-5 часов задерживается вылет четырёх пассажирских самолетов: авиакомпании "Северный ветер" в Симферополь, S7 в Домодедово, "Аэрофлота" в Шереметьево и "Азур Эйр" в Анталию.