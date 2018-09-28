В Приморском океанариуме поселились зебровые акулы из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Пара зебровых акул, отличающихся необычной каплеобразной формой тела и своеобразной расцветкой, прибыли из Японии в Приморский океанариум во Владивостоке, сообщает учреждение.

"Самца и самку этого вида доставили чартерным рейсом из Японии, сейчас с ними проводится комплекс карантинных мероприятий. Эти акулы пользуются большой популярностью в океанариумах во всем мире, так как умны, не боятся человека, хорошо идут на контакт и позволяют с собой работать. Они станут самыми крупными акулами нашего океанариума – самка в длину 2 метра 52 сантиметра, самец — 1 метр 70 сантиметров", — рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов.

В некоторых океанариумах, в частности на Окинаве, эти акулы размножаются, поэтому специалисты рассчитывают, что в будущем смогут получить потомство.

Сейчас акулы проходят адаптацию, с ними работают специалисты, которые в дальнейшем будут проводить шоу в экспозиции "Океанская бездна".

"Сейчас главная наша задача – добиться полного доверия, когда животное будет уверено, что от нас не исходит никакой угрозы, мы сможем выполнять с ними различные номера. Начнём с самых простых, постепенно усложняя программу, например, планируем научить акул вальсировать с нами и выполнять различные акробатические элементы", — рассказал водолаз, старший специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Сергей Прибылов.

Зебровые акулы обитают в теплых морях Индийского и Тихого океанов. Живут 25-30 лет, их размер достигает 2 – 2,5 метров. Взрослые особи имеют леопардовую окраску, а детеныши — "зебровую" расцветку. Такое отличие нужно для защиты последних – взрослые особи не трогают "яркий" молодняк, покрытый белыми полосами. Акула-зебра отличается от леопардовой тем, что у первой есть шлейфообразный хвостовой плавник, который может достигать в размерах половину общей длины тела.

Зебровые акулы – донные обитатели, питаются в основном моллюсками, мелкими ракообразными и донными рыбами. Это малоподвижный хищник, который чаще охотится ночью. Для людей не опасен, миролюбив и укусить может только в случае защиты.