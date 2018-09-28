"Ромир": большая часть москвичей предпочитают готовить шашлык своими руками

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Подавляющее большинство москвичей любят проводить время на шашлыках, причем большая часть жителей столицы предпочитают готовить мясо своими руками, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Опрос проводился в августе 2018 года в Москве, в нем приняли участие более 800 респондентов старше 18 лет. По данным исследования, 85% московских семей в теплое время года едят шашлык, и только 15% воздерживаются от его употребления. При этом большинство любителей шашлыка предпочитает готовить его своими руками.

"Доли разделились поровну: 33% респондентов заявили, что всегда сами маринуют мясо для нанизывания на шампуры. Ровно такое же количество участников опроса выбрали ответ "чаще готовим сами", — отмечается в сообщении. Еще 22% сказали, что они иногда покупают шашлык в магазине, а иногда готовят его самостоятельно. Наконец, 9% опрошенных сказали, что все же чаще покупают шашлык, а 3% приобретают его всегда.

"Относительно того, является ли шашлык полезным и здоровым блюдом, мнения разделились: 37% выбрали ответ "скорее да". Но почти такое же количество респондентов, 34%, остановились на варианте "скорее нет". Тех, кто однозначно отнес шашлык не только к вкусной, но и здоровой еде, оказалось 11%. Такое же количество опрошенных затруднились с ответом", — указывает "Ромир".

В свою очередь лишь 7% твердо высказались против пользы от шашлыка. "Местом, куда собираются на шашлыки, традиционно становится дача – это отметили 52% респондентов. Более трети – 31% — сообщили, что едят шашлык на пикниках. И как выяснилось, всего 2% москвичей заказывают это блюдо в ресторанах. Еще 15% респондентов выбрали ответ "другое", — добавляет холдинг.