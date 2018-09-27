РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Депутаты Кубани считают предстоящие пенсионные изменения своевременными

Сюжет:
Обсуждение изменения пенсионного возраста в России (332)
(обновлено: 23:06 27.09.2018)
01176
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНабережная в поселке Кабардинка. Архивное фотоНабережная в поселке Кабардинка. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк

КРАСНОДАР, 27 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края отмечают своевременность изменений пенсионного законодательства, приводит пресс-служба парламента слова его спикера Юрия Бурлачко (ЕР).

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Совфед рассмотрит пенсионные законопроекты 3 октября
Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении поправки в пенсионное законодательство.

Краснодарские депутаты приняли участие в подготовке предложений по совершенствованию пенсионной системы, сообщает пресс-служба. По словам Бурлачко, в регионе обсуждение законопроекта началось, когда он поступил в краевой парламент. К работе были подключены специалисты из разных сфер, представители партий и общественных организаций.

"Не скажу, что все депутаты ЗСК единогласно поддерживают предстоящие изменения пенсионного законодательства, но все отмечают их своевременность. Президент высказал совершенно справедливую мысль: если отсрочить принятие данного законопроекта хотя бы на несколько лет, то в скором будущем не сможем говорить о перспективах индексации и повышения пенсии вообще. Поэтому ответственное, хотя и не популярное решение, необходимо принимать", — сказал Бурлачко.

Пара старшего возраста. Архивное фото
© Depositphotos / Taras Malyarevich
Челябинские депутаты одобрили поправки в законы о льготах пожилым гражданам
По его словам, депутаты края собрали, проанализировали и обобщили поступившие предложения и порекомендовали дополнить внесенный правительством документ нормативными правовыми актами, направленными на защиту прав работников, в первую очередь старшего поколения и молодежи.

"Мы высказали мнение, что параллельно необходимо разработать и программы, регулирующие сферы труда и занятости, медицинского обслуживания населения. В законодательстве должны появиться нормы, определяющие меру ответственности работодателей при приеме или увольнении граждан предпенсионного возраста, предоставляющие дополнительные гарантии их занятости и социальной защищенности, чтобы в случае, если люди не найдут работу, у них были возможности для переквалификации. Приятно отметить, что многие наши предложения совпали с мнением главы государства, высказанным в ходе телеобращения к россиянам", — добавил спикер и выразив уверенность, что эти инициативы будут реализованы.

Женщина в клиентском зале Пенсионного фонда России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
В ПФР рассказали, как заботятся о пенсионерах
По мнению Бурлачко, в переходный период особое внимание необходимо будет уделить работе бизнеса и выводу его из тени. "Назову только одну цифру: сегодня мы за неработающее трудоспособное население в ФОМС платим из краевого бюджета 4 миллиарда рублей в год. При этом понимаем, что большинство граждан этой категории – здоровые, физически крепкие люди, которые на самом деле работают нелегально, скрывая свои доходы. А в перспективе будут претендовать на пенсионное обеспечение", — сказал спикер регионального парламента.

Он уточнил, что, по официальным данным, в Краснодарском крае живут 5,6 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона получают пенсии. Страховые пенсии по старости (в том числе досрочные страховые) получают 1,4 миллиона. Ежемесячно в крае выплачиваются пенсии на сумму свыше 19 миллиардов рублей, а налогов поступает лишь около 11 миллиардов.

"Проблему неформальной занятости мы неоднократно поднимали в ЗСК на планерных и выездных совещаниях. Муниципалитетам давали рекомендации по исправлению проблемной ситуации. Эту работу будем продолжать вести и дальше. А если начнем постоянно сомневаться в принятии жизненно важных решений, останемся на том уровне экономического и социального развития, который так хотим изменить к лучшему". — заключил председатель парламента.

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Эсеры предложили сделать наследуемой страховую часть пенсии
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Другие новости региона читайте здесь>>

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена