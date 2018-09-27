Депутаты Кубани считают предстоящие пенсионные изменения своевременными

КРАСНОДАР, 27 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края отмечают своевременность изменений пенсионного законодательства, приводит пресс-служба парламента слова его спикера Юрия Бурлачко (ЕР).

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении поправки в пенсионное законодательство.

Краснодарские депутаты приняли участие в подготовке предложений по совершенствованию пенсионной системы, сообщает пресс-служба. По словам Бурлачко, в регионе обсуждение законопроекта началось, когда он поступил в краевой парламент. К работе были подключены специалисты из разных сфер, представители партий и общественных организаций.

"Не скажу, что все депутаты ЗСК единогласно поддерживают предстоящие изменения пенсионного законодательства, но все отмечают их своевременность. Президент высказал совершенно справедливую мысль: если отсрочить принятие данного законопроекта хотя бы на несколько лет, то в скором будущем не сможем говорить о перспективах индексации и повышения пенсии вообще. Поэтому ответственное, хотя и не популярное решение, необходимо принимать", — сказал Бурлачко.

По его словам, депутаты края собрали, проанализировали и обобщили поступившие предложения и порекомендовали дополнить внесенный правительством документ нормативными правовыми актами, направленными на защиту прав работников, в первую очередь старшего поколения и молодежи.

"Мы высказали мнение, что параллельно необходимо разработать и программы, регулирующие сферы труда и занятости, медицинского обслуживания населения. В законодательстве должны появиться нормы, определяющие меру ответственности работодателей при приеме или увольнении граждан предпенсионного возраста, предоставляющие дополнительные гарантии их занятости и социальной защищенности, чтобы в случае, если люди не найдут работу, у них были возможности для переквалификации. Приятно отметить, что многие наши предложения совпали с мнением главы государства, высказанным в ходе телеобращения к россиянам", — добавил спикер и выразив уверенность, что эти инициативы будут реализованы.

По мнению Бурлачко, в переходный период особое внимание необходимо будет уделить работе бизнеса и выводу его из тени. "Назову только одну цифру: сегодня мы за неработающее трудоспособное население в ФОМС платим из краевого бюджета 4 миллиарда рублей в год. При этом понимаем, что большинство граждан этой категории – здоровые, физически крепкие люди, которые на самом деле работают нелегально, скрывая свои доходы. А в перспективе будут претендовать на пенсионное обеспечение", — сказал спикер регионального парламента.

Он уточнил, что, по официальным данным, в Краснодарском крае живут 5,6 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона получают пенсии. Страховые пенсии по старости (в том числе досрочные страховые) получают 1,4 миллиона. Ежемесячно в крае выплачиваются пенсии на сумму свыше 19 миллиардов рублей, а налогов поступает лишь около 11 миллиардов.

"Проблему неформальной занятости мы неоднократно поднимали в ЗСК на планерных и выездных совещаниях. Муниципалитетам давали рекомендации по исправлению проблемной ситуации. Эту работу будем продолжать вести и дальше. А если начнем постоянно сомневаться в принятии жизненно важных решений, останемся на том уровне экономического и социального развития, который так хотим изменить к лучшему". — заключил председатель парламента.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.