В Тамбовской области на демографические проекты направят 30 млрд рублей

ТАМБОВ, 27 сен — РИА Новости. В Тамбовской области на реализацию национального проекта "Демография" с 2019 по 2024 годы планируется направить из всех источников финансирования более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В администрации региона в четверг прошло первое заседание проектного комитета по реализации в области нацпроекта "Демография". В период с 2019 по 2024 год будут разработаны пять региональных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание "яслей", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".

"К сожалению, на сегодняшний день на территории области показатели рождаемости ниже показателей смертности. Многочисленные меры, которые принимаются сегодня, и, в том числе, которые будут приняты в рамках реализации нацпроекта "Демография", должны изменить ситуацию к лучшему", — цитирует пресс-служба начальника регионального управления социальной защиты и семейной политики Анну Орехову.

По ее словам, немалая часть средств в рамках реализации региональных проектов пойдет на поддержку семей с детьми.

"В нашей области разработаны и реализуются собственные меры поддержки семей с детьми. В их числе — предоставление материнского капитала на третьего ребенка, который составляет 100 тысяч рублей, выплата ежемесячного пособия в три тысячи рублей молодым женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, полное субсидирование процентной ставки по ипотеке многодетным семьям", — приводит пресс-служба слова Ореховой.

В рамках остальных региональных проектов по улучшению демографической ситуации также планируется разработка и внедрение новых программ, привлечение жителей всех возрастов к активному и здоровому образу жизни.

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