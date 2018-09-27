В Тамбовской области на демографические проекты направят 30 млрд рублей

ТАМБОВ, 27 сен — РИА Новости. В Тамбовской области на реализацию национального проекта "Демография" с 2019 по 2024 годы планируется направить из всех источников финансирования более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"К сожалению, на сегодняшний день на территории области показатели рождаемости ниже показателей смертности. Многочисленные меры, которые принимаются сегодня, и, в том числе, которые будут приняты в рамках реализации нацпроекта "Демография", должны изменить ситуацию к лучшему", — цитирует пресс-служба начальника регионального управления социальной защиты и семейной политики Анну Орехову.
По ее словам, немалая часть средств в рамках реализации региональных проектов пойдет на поддержку семей с детьми.
"В нашей области разработаны и реализуются собственные меры поддержки семей с детьми. В их числе — предоставление материнского капитала на третьего ребенка, который составляет 100 тысяч рублей, выплата ежемесячного пособия в три тысячи рублей молодым женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, полное субсидирование процентной ставки по ипотеке многодетным семьям", — приводит пресс-служба слова Ореховой.
В рамках остальных региональных проектов по улучшению демографической ситуации также планируется разработка и внедрение новых программ, привлечение жителей всех возрастов к активному и здоровому образу жизни.
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