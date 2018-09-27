Никитин: задача улучшения качества жизни на Тамбовщине выполняется

ТАМБОВ, 27 сен — РИА Новости. Реализуемые в Тамбовской области экономические проекты вывели ее в число ведущих производителей продовольствия в России и в лидеры по темпам развития промышленности в ЦФО, сообщил глава администрации региона Александр Никитин, выступая в четверг на торжественной церемонии по случаю 81-летия со дна образования области.

Тамбовская область как самостоятельный регион была образована постановлением ЦИК 27 сентября 1937 года. Помимо Никитина, в торжествах приняли участие председатель облдумы Евгений Матушкин, депутаты и делегации муниципальных образований.

"Реализованные проекты в АПК вывели Тамбовщину в число ведущих продовольственных регионов страны, и работа в этом направлении продолжается. Буквально несколько дней назад состоялась церемония закладки памятной капсулы в основание тепличного комплекса, который станет самым современным и крупным в стране. Знаковыми проектами стали мясоперерабатывающий комплекс и логистический центр "Ашан". Существенный прорыв достигнут в промышленном производстве: Тамбовщина — лидер по темпам развития промышленности в ЦФО. Крупнейшие заводы расширяют производство, открывают новые рабочие места. Получил статус территории опережающего развития город Котовск. Большой международный интерес вызывает проект "Мичуринская долина", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По словам губернатора, общая работа органов власти и всех тамбовчан направлена, прежде всего, на улучшение качества жизни в области.

"Главное — это улучшение качества жизни в регионе. И эта задача успешно выполняется. Самые современные школы и детские сады строятся не только в областном центре, но и в муниципалитетах. Последние медицинские технологии, сосредоточенные на базе перинатального центра, сегодня стоят на страже здоровья тамбовчан. Улучшается обслуживание в сфере соц защиты. Особую радость доставляют людям новые парки, скверы, стадионы, манежи, новые туристические объекты и маршруты", — сказал Никитин.

Завершилась торжественная церемония вручением государственных наград Российской Федерации и наград Тамбовской области.

В день рождения Тамбовщины жители региона также смогли бесплатно посетить спортивные мероприятия, во всех учреждениях культуры прошел День открытых дверей. Праздничные концерты, квесты, выставки, флэшмобы проходят в четверг во всех городах и районах Тамбовщины, добавили в пресс-службе.

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