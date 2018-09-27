Эксперт оценил изменения в правилах регистрации автомобилей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Введение МВД новых правил регистрации автотранспортных средств и прицепов было своевременным, заявил RT глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

В частности, он одобрил появление возможности регистрировать в ГИБДД машину с электронным паспортом транспортного средства.

"Когда есть единая база, все паспорта транспортных средств, которые бывают утеряны, бессмысленны. Они могут служить для страховки, но это может быть временно. Переход на электронные паспорта намного надежнее, он лучше предохраняет от угонов", — сказал он.

По словам Канаева, упрощенная процедура согласования замены двигателя — стандартная международная практика.

"Двигатель — обычная запасная часть, как коробка передач, стартер", — пояснил он.

В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ, устанавливающий новые правила регистрации автомобилей. В частности, документ разрешает регистрировать автомобили с электронными ПТС, упрощает согласование замены двигателя и позволяет ставить машину на учет по временному удостоверению личности.