ЕГЭ по иностранному языку будет двухуровневым

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку содержательно будет двухуровневым, заявила глава Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Ранее в сентябре министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью РИА Новости сообщила, что Минпросвещения не рассматривает разделение ЕГЭ по иностранному языку на базовый и профильный уровни.

"Мы говорим о том, что содержательно иностранный язык все равно будет двухуровневый. Мы подойдем к этому формату, посмотрим, как оптимальнее это будет", — сказала Решетникова после круглого стола в Общественной палате.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. Васильева ранее заявляла, что в 2020 году планируется ввести пилот в 19 регионах РФ. На сегодняшний день иностранный язык сдает всего 11,5% школьников.