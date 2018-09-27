В Архангельске судебные приставы арестовали четыре тысячи кубометров опилок

МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Судебные приставы в Архангельске арестовали у должника – Соломбальского лесопильно-деревообрабатывающего комбината — 4 тысячи кубометров опилок в счет погашения задолженности, сообщается на сайте службы судебных приставов региона.

Отмечается, что по решению арбитражного суда Архангельской области с ОАО "Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" необходимо было взыскать задолженность в размере 798,5 тысячи рублей.

"Проверив в рамках данного исполнительного производства имущественный комплекс должника, судебный пристав установил, что единственное, на что можно обратить взыскание, — это опилки. Другого имущества за давно не осуществляющим никакой деятельности предприятием не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Выехав на комбинат, судебный пристав в присутствии понятых арестовал 4 тысячи кубических метров древесных опилок. Покрывает ли их стоимость сумму задолженности, не сообщается.