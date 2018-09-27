Эксперт назвал меры, которые могут снизить уровень бедности в России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проблему бедности в России нужно решать с помощью мер адресной социальной поддержки малоимущих семей с детьми, при этом обеспечивая трудоустройство неработающих членов семьи, считает начальник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения РФ в этом году вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности в стране по-прежнему высок.
По словам Гришиной, для снижения бедности в России представляется важным усилить адресную социальную поддержку семей с детьми, которые испытывают существенные риски бедности.
"И хотя в январе-июле 2018 года наблюдался рост реальных располагаемых денежных доходов, он был крайне небольшим — на 2,6% к январю-июлю 2017 года. Более того, по предварительным данным Росстата в августе 2018 года реальные располагаемые денежные доходы снизились относительно от августа 2017 года — на 0,9%", — привела данные Гришина.