Эксперт назвал меры, которые могут снизить уровень бедности в России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проблему бедности в России нужно решать с помощью мер адресной социальной поддержки малоимущих семей с детьми, при этом обеспечивая трудоустройство неработающих членов семьи, считает начальник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения РФ в этом году вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности в стране по-прежнему высок.

По словам Гришиной, для снижения бедности в России представляется важным усилить адресную социальную поддержку семей с детьми, которые испытывают существенные риски бедности.

"Социальная поддержка малоимущим семьям с детьми должна, с одной стороны, вносить существенный вклад в их доходы, чтобы помочь им выбраться из бедности, а, с другой стороны, способствовать вовлечению неработающих членов семей в рынок труда и выходу их на самообеспечение", — сказала РИА Новости Гришина.

"И хотя в январе-июле 2018 года наблюдался рост реальных располагаемых денежных доходов, он был крайне небольшим — на 2,6% к январю-июлю 2017 года. Более того, по предварительным данным Росстата в августе 2018 года реальные располагаемые денежные доходы снизились относительно от августа 2017 года — на 0,9%", — привела данные Гришина.

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), согласно данным Росстата, по итогам 2017 года упали на 1,7%, по итогам 2016 года — на 5,8%, по итогам 2015 года — на 3,2%, по итогам 2014 года — на 0,7%. Последний раз рост был зафиксирован в 2013 году, когда он составил 4%. Минэкономразвития ожидает увеличения реальных доходов населения по итогам 2018 года на 3,4%. При этом последние данные Росстата пока показывают более скромный рост показателя — 2,2% по итогам января-августа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.