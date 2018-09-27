Пензенские власти поддержат творческие коллективы ветеранов

ПЕНЗА, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев решил выделить из регионального бюджета не менее 10 миллионов рублей на поддержку творческих коллективов ветеранов и поручил разработать профильную областную программу, сообщило в четверг областное правительство.

Глава региона посетил выставку прикладного творчества ветеранов "Золотая осень", положительно оценил мастерство народных умельцев, выступление участников танцевальных и хоровых коллективов, а затем на торжественном мероприятии в преддверии Международного дня пожилых людей объявил о решении поддержать такие коллективы.

"Иван Белозерцев объявил со сцены о своем решении выделить из регионального бюджета как минимум 10 миллионов рублей на поддержку творческих коллективов ветеранов, сформировать соответствующую областную программу, вместе с тем обеспечить софинансирование за счет муниципальных бюджетов", — говорится в сообщении.

По словам губернатора, День пожилых людей является еще одним поводом обратить внимание на проблемы людей пенсионного возраста, услышать волнующие их вопросы, принять решения, направленные на устранение проблем.

"Вашими усилиями на Пензенской земле строились школы и заводы, больницы и дороги, развивалось образование и здравоохранение. Низкий вам поклон за вашу работу… И сегодня вы достойно представляете Пензенскую область на всероссийских мероприятиях и за рубежом, выезжаете с творческими выступлениями, участвуете в спортивных мероприятиях", — сказал ветеранам Белозерцев, слова которого цитирует его пресс-служба.

Глава региона отметил, в частности, успехи пензенской ветеранской команды на всероссийской спартакиаде пенсионеров, а также во время спортивных соревнований в Чехии. Белозерцев призвал ветеранов активнее принимать участие в обсуждении вопросов благоустройства городских территорий, осуществлять общественный контроль качества исполнения работ.