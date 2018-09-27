В Крыму запустили обратный отсчет до столетия "Артека"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Обратный отсчет до 100-летия международного детского центра "Артек", которое будет отмечаться в 2025 году, запущен в четверг в Крыму, сообщает пресс-служба детского лагеря.

Обратный отчет запустили в рамках III Международного образовательного форума, который стартовал в детском центре.

"В ходе церемонии открытия форума был запущен обратный отсчет до 100-летия "Артека", которое будет отмечаться в 2025 году. Юбилейные часы, согласно олимпийской традиции, были заведены за семь лет до знаменательного события представителями всех лагерей "Артека", — говорится в сообщении.

Международный образовательный форум продолжит свою работу до 29 сентября. Ребенок и его место в будущем, влияние технологий и рынка труда на образование и общественную жизнь — эти и другие вопросы будут обсуждаться на мероприятии в рамках общей тематики: "Поколение Z: Как будущим взрослым строить настоящее будущее?".

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